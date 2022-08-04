من بعد غياب ..الفنان فارس يكشف انفصاله عن زوجته وأسباب اخرى كثيرة (فيديو)

وقال فارس إن الأغنية جديدة من ضمن ألبوم تم التحضير له وسيتم طرحه قريباً، مؤكداً أن كلمات الأغنية تحمل رسالة خاصة لكل الأحبّة بضرورة تجاوز المواقف الصعبة وأن يتحمل كل طرف الآخر.

وفاجأته هبة الأباصيري بسؤال إن كانت الأغنية لها علاقة بحياته الشخصية؟ فردّ عليها قائلاً: "الأغنية لها علاقة، أنا منفصل حالياً والقصة انتهت بس أنا بقول في الأغنية حتى عصبي ومتزعليش، وأدعو كل الأحبّة أنهم يتجاوزوا الأمر".وأكد فارس أنه يستعد لطرح مجموعة من الأغاني في الألبوم الجديد الذي سيصدره قريباً، وذلك عقب عرضه أغنية "عصبي" على موقع "يوتيوب". إذ قال: "أغنية عصبي مش أغنية سينغل، هي ضمن ألبوم غنائي جديد سأطرحه قريباً، وأنا مهتم أن فارس المطرب يرجع تاني للسوق الغنائي".وسألت مذيعة البرنامج فارس عن الفنان الذي يرغب في تقديم ديو غنائي معه، فأجاب: "أرغب في تقديم ديو غنائي مع أكثر من فنان، ولكن أتمنى تقديم ديو غنائي مع الكينغ محمد منير".