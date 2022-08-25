أول تعليق من سيف نبيل بعد قرار إيقافه في العراق (فيديو)

وأكد نبيل في مقطع فيديو نشره عبر إنستغرام أنه منذ حوالي خمس سنوات وهو محروم من زيارة بلده العراق، ولقاء أهله، معلقا بالقول: "لا أقدر حتى زيارة قبر والدي بسبب ناس ظالمين ضعفاء نفوس استغلوا مستندات مزورة توقيع، اسم، بصمة ابهام.وأشار إلى أنه بموجب هذه المستندات المزورة تمكن هؤلاء الأشخاص من إصدار أمر توقيفه، وتوقيف بعض أغانيه على اليوتيوب، على الرغم من أنها من إنتاجه الخاص.كما علق: "هؤلاء الأشخاص ليسوا مفضلين علي، كون الأغاني من انتاجي الخاص اللي محد متفضل عليا ولا في عقد بيناتنا".وتساءل سيف نبيل عما إذا كان نجاحه والمكان الذي وصل إليه يستحق الإساءة بهذه الطريقة، مؤكدا ثقته بعدالة رب العالمين، والقضاء العراق.وعلق سيف نبيل على الفيديو بالقول : "الحق يظهر ... وحسبي الله ونعم الوكيل"، مرفقاً إياه بآية قرآنية جاء فيها:"وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ".وحظي هذا الفيديو بالكثير من التفاعل بين المتابعين، الذين أعلنوا عن تضامنهم الكامل مع سيف نبيل، معتبرين أنه من النجوم الذين رفعوا اسم العراق عاليا.في غضون ذلك، أحيا الفنان سيف نبيل حفلاً غنائياً ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي بدورته السادسة والخمسين في تونس.وعبر نبيل عن سعادته بإحياء الحفل في قرطاج، حيث وصفها بمدينة الثقافة والفن، مؤكداً أنه شعر وكأنه بين أهله وأحبائه.