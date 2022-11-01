وفاة الشيف المصري أسامة السيد

وكان "السيد" قد طلب من محبيه ومتابعيه في آخر منشور له على صفحته في "فيسبوك" في 21 سبتمبر الماضي، الدعاء له، في إشارة إلى تدهور وضعه الصحي.وقال "السيد": "أحبائي، رجائي أن تتذكروني في يوم أنا أمس الحاجة فيه لدعائكم وانا بين يدي الرحمن، تذكروا كل حاجة جميلة وذكرى حلوة خلال رحلتنا سوا، شاركوني بذكرياتكم ومواقفكم ولا تنسوني من الدعاء، مشتاق لتعليقاتكم وتفاعلكم وأعرف أنني مقصر في التواصل معكم، ولكن يعلم الله مدى حبي وشوقي لكم وصعوبة التواصل في الفترة الأخيرة، منذ بدايتي من خلال الراديو والتلفزيون وبعدها عبر منصات التواصل الاجتماعي كان هدفي أن أدخل السعادة والسرور وأشارك معكم بكل ما أعلمه وأتعلمه لأكون جزءًا من حياتكم اليومية وأخدم الإنسانية. شكرا جزيلا على حبكم ودعائكم".والشيف أسامة عبد المحسن السيد (1957 - 2022) طباخ وشيف مصري، مستشار تغذية ومؤلف ومقدم برامج تلفزيونية، ونائب رئيس جمعية الشيفات المصريين.