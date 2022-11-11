الفنانان ناصر القصبي وعبدالله السدحان يعلقان على عودة "طاش"

السومرية نيوز – فن

بادر كل من الفنانين السعوديين ناصر القصبي وعبد الله السدحان في التعليق على إعلان رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عودة مسلسل "طاش ما طاش" بأجزاء جديدة.



وعبر الفنان ناصر القصبي في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر" عن أمنيته في أن يكون الجزء الجديد، قادرا على تقديم شيء مختلف.

وشدد على أن فكرة إطلاق أجزاء جديدة من "طاش ما طاش" انطلقت بمبادرة من رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ.

أنت المبادر و راعي الفكره يابو ناصر

و الله يقدرنا على تقديم شي مختلف https://t.co/sYlPkMiUm4 — ناصر القصبي (@algassabinasser) November 10, 2022

بدوره، رد الفنان عبد الله السدحان في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، على إعلان تركي آل الشيخ، متمنيا أن يكون العمل الجديد من "طاش" عند حسن ظنه وظن المشاهد.

نأمل آن تكون عودة

طاش ما طاش عند حسن ضنك و ضن المشاهدين و من حملنا هذه المسؤولية🙏

نسأل الله التوفيق . https://t.co/ZofAWmsgaV — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) November 10, 2022

وتباينت ردود الفعل بعد إعلان رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عن عودة "طاش ما طاش"، رسميا، بحلة جديدة في رمضان المقبل.

ورأى فريق من مستخدمي مواقع التواصل أن هذه العودة ستمثل عودة لواحدة من أهم الأعمال الدرامية السعودية التي تم تقديمها، والتي كانت الطبق الرمضاني لكل أسرة، طوال أجزائه الـ18 الماضية.

فيما اعتبر آخرون أن فكرة إضافة أجزاء جديدة للمسلسل، لن تكون على مستوى الأجزاء السابقة، نظرا لأن "طاش ما طاش" مثل حقبة معينة أصبحت في الماضي، وقد تغيرت طبيعة المجتمع السعودي منذ ذلك الحين.