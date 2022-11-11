الفنانان ناصر القصبي وعبدالله السدحان يعلقان على عودة "طاش"

أنت المبادر و راعي الفكره يابو ناصر
و الله يقدرنا على تقديم شي مختلف https://t.co/sYlPkMiUm4
— ناصر القصبي (@algassabinasser) November 10, 2022
أنت المبادر و راعي الفكره يابو ناصر
و الله يقدرنا على تقديم شي مختلف https://t.co/sYlPkMiUm4
نأمل آن تكون عودة
طاش ما طاش عند حسن ضنك و ضن المشاهدين و من حملنا هذه المسؤولية🙏
نسأل الله التوفيق . https://t.co/ZofAWmsgaV
— عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) November 10, 2022
نأمل آن تكون عودة
طاش ما طاش عند حسن ضنك و ضن المشاهدين و من حملنا هذه المسؤولية🙏
نسأل الله التوفيق . https://t.co/ZofAWmsgaV