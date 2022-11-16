رحمة رياض وبلقيس تردان على انتقادات أغنية كأس العالم (فيديو)

وأوضحت بلقيس في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي" أنها تتفهم انتقادات الجمهور، ورغبتهم في الاستماع لها باللغة العربية.وأضافت: "اللغة الإنجليزية عالمية وهم في قطر كانوا حابين الأغنية تنتشر".وأكدت بلقيس أن انتقاد البعض للألوان الداكنة التي ارتداها المطربات والراقصين، لا أهمية لها، وقالت: "عادي مش لازم نمشي في السائد ونعيد تجارب سابقة، شوفوا الجديد، ليه مستعجلين شوفونا بالنهائي".وتابعت: "احتمال كبير 80 أو 90% نكون موجودين في الختام، أنا مش في الافتتاح وما عندي علم حتى هذه اللحظة".من جانبها دافعت رحمة رياض عن الأغنية قائلة: "فيفا عاملة 6 أغاني لكأس العالم، كل أغنية بلغة، إحنا اختارونا نغني إنجليزي، وإحنا العرب نقدر نعمل ده، ليه لا؟".وأشارت إلى أن الانتقادات المتعلقة بارتداء المطربات لألوان داكنة غير مهمة، موضحة: "الأغاني الأخرى كلها ألوان مش ضروري ده، الفكرة كانت إخراج امرأة قطرية، وطاقم العمل كله نساء، فأعتقد أنه عمل ناجح".ومزحت رحمة رياض معلنة تشجيعها لمنتخب الأرجنتين في منافسات كأس العالم، لمضايقة زوجها الذي يحمل الجنسية البرازيلية.