رحمة رياض وبلقيس تردان على انتقادات أغنية كأس العالم (فيديو)

ردود فعل متباينة حققها كليب أغنية Light The Sky، التي قدمته بلقيس ورحمة رياض ونورة فتحي ومنال، وبالرغم من النجاح الذي حققته الأغنية، واجهت أيضاً إنتقادات من البعض❗️وفي ETبالعربي، تابعوا بلقيس ورحمة رياض في أول رد لهما على الانتقادات👇
https://t.co/zPA4iRcoln pic.twitter.com/PcdJAzytiX
— ET بالعربي (@ETbilArabi) November 15, 2022
ردود فعل متباينة حققها كليب أغنية Light The Sky، التي قدمته بلقيس ورحمة رياض ونورة فتحي ومنال، وبالرغم من النجاح الذي حققته الأغنية، واجهت أيضاً إنتقادات من البعض❗️وفي ETبالعربي، تابعوا بلقيس ورحمة رياض في أول رد لهما على الانتقادات👇
https://t.co/zPA4iRcoln pic.twitter.com/PcdJAzytiX