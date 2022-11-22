وفاة آخر نجوم فيلم "ذهب مع الريح"

ونقلت الخبر صحيفة "The Hollywood Reporter" عن زوجته باربرا التي أفادت بأنه توفى يوم الأحد في دار للعجزة في فلوريدا.وبحسب عدد من وسائل الإعلام، كان كون هو آخر ممثل على قيد الحياة من فيلم "ذهب مع الريح" الشهير. في هذا الفيلم جسد ميكي كون حين كان طفلا، دور ابن آشلي ويلكس وميلاني هاميلتون، وأدى الدورين، ليزلي هوارد وأوليفيا دي هافيلاند.علاوة على فيلم "ذهب مع الريح"، ظهر كون في أفلام مثل خواريز (1939)، وديك تريسي (1945)، والحب الغريب لمارثا إيفرز (1946).وبعد انتهاء مشواه في التمثيل أواخر 1950، حصل ميكي كون على وظيفة في الخطوط الجوية الأمريكية، حيث عمل لأكثر من ثلاثة عقود.