حقيقة اعتزال الفنان راشد الماجد

وحصدت هذه الأنباء، تفاعلا واسعا خاصة من قبل مواطني الفنان "الماجد"، إذ أطلقوا هاشتاغ راشد الماجد.وأبدى عدد من المتابعين حزنهم على قرار الاعتزال في حال كان صحيحا، وفق قولهم، إلا أنهم أشادوا به، إذا كان قد قصده بغرض التوبة.بينما عبر فريق عن صدمتهم، إذ وصف أحد المتابعين نبأ اعتزال راشد الماجد، بالقول: "سقط جسر من جسور الفن".ولم يصدر أي تعليق من قبل الفنان السعودي عبر حساباته في مواقع التواصل بشأن حقيقة اعتزاله.بدوره، كان حسن طالب، مدير أعمال راشد الماجد، قد أكد في وقت سابق أن الفنان السعودي سيعود للغناء من جديد.وما لبث مع إعلان طالب عودة الفنان الماجد للغناء، حتى انتشرت شائعة اعتزاله.وتأتي هذه الشائعة ربما بسبب غياب الفنان السعودي عن الغناء منذ عام، وذلك إثر أزمة صحية ألمت به.ووفق ما نشر في وكالات فإن راشد الماجد توقف عن إحياء الحفلات منذ شهر كانون الثاني من العام الماضي 2022، عقب إحيائه حفلة في "مهرجان دبي للتسوق" مباشرة، وغاب منذ ذلك الحين بسبب إصابته ببعض المشاكل الكبيرة في أحباله الصوتية.وبحسب مدير أعماله، فإن راشد الماجد أصبح أفضل بعد رحلته العلاجية التي استمرت قرابة العام، وقد تحسن صوته كثيراً.ومن المقرر أن يحيي حفلا في "جوي أووردز 2023" بالعاصمة السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض".