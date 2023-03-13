بعد تعرضها للتنمر.. حملة دعم واسعة مع ابنة اللاعب نور صبري

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A post shared by Noor Sabri - نور صبري (@noorsabriabbas)
A post shared by Noor Sabri - نور صبري (@noorsabriabbas)
شئ معيب ومخزي ما حصل مع اللاعب نور صبري من تعليقات مسيئة لصورة نشرها مع ابنته احتفالا بدخولها كلية الطب
من يدعون القدسية الاساءة بهذه الطريقة هو تعدي ومناف للأخلاق الاسلامية
هذا الافعال هي دخيلة على المجتمع العراقي التصدي لها ضرورة لتقويم هذه التصرفات الفردية
— Dr.Ahmed Al-Shamari (@Ahmedshamari3) March 12, 2023
شئ معيب ومخزي ما حصل مع اللاعب نور صبري من تعليقات مسيئة لصورة نشرها مع ابنته احتفالا بدخولها كلية الطب
من يدعون القدسية الاساءة بهذه الطريقة هو تعدي ومناف للأخلاق الاسلامية
هذا الافعال هي دخيلة على المجتمع العراقي التصدي لها ضرورة لتقويم هذه التصرفات الفردية