حائز على جائزة نوبل في الآداب.. وفاة الكاتب الياباني كينزابورو أوي

ويعتبر أوي أحد أشهر الكتب الاكلاسيكيين في الأدب الحديث، وترجمت أعماله لعشرات اللغات، ومن أشهر من كتبه كانت قصة "تربية الماشية"، التي حصل عليها في عام 1958 على جائزة أكوتاجاوا الأدبية اليابانية المرموقة، وكتاب "التجربة الشخصية"، وروايات "احتضنتني المياه لروحي"، و"ألعاب المعاصرين".وعُرف الكاتب الذي نشر سلسلة مقالات أوراق هيروشيما بأنه معارض للأسلحة النووية ومناضل من أجل حقوق الإنسان، وزار مرارا مدينة هيروشيما التي تعرضت لقصف نووي أمريكي وشارك في المؤتمر العالمي لحظر القنابل الذرية.وعام 1994 مُنح جائزة نوبل للآداب لنجاحه بتقديم "عالم خيالي يقدم فيه الواقع والأسطورة متحدان بصورة مزعجة عن مصائب الإنسان اليوم"، ليصبح ثاني كاتب ياباني يحصل على هذه الجائزة بعد ياسوناري كواباتا.