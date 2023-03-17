حقيقة استعداد الفنان عادل إمام للظهور في برنامج رامز جلال الجديد

ويبدو أنّ تلك الأنباء المتداولة لا أساس لها من الصحة وهي مجرد شائعات، إذ أكد المنتج "عصام إمام" شقيق الفنان عادل إمام، أنّ خبر مشاركة شقيقه في برنامج رامز جلال "رامز نيفر إند" غير صحيح.أما عن سبب عدم مشاركته وهل لها علاقة بصحته، فأكد المنتج عصام إمام، وفقاً لما ذكره موقع "ليالينا"، أنّ شقيقه يتمتع بصحة جيدة تماماً، وإنما فقط هو لا يحب الظهور في البرامج الحوارية في شهر رمضان.ويغيب الفنان عادل إمام، للعام الثالث على التوالي، عن الدراما التليفزيونية في موسم رمضان، وتحديداً منذ مشاركته في مسلسل "فلانتينو" الذي عُرض في موسم رمضان 2020، والذي شارك في بطولته كل من عادل إمام، والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وحمدي الميرغني، ومحمد الكيلاني، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، ورضا إدريس، ووفاء صادق، ورانيا محمود ياسين، وآخرين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.المخرج رامي إمام، نجل الفنان عادل إمام، كان قد أكد في تصريحات سابقة لمواقع محلية أنّ غياب والده سببه عدم إيجاد نص فني جيّد يعيد الزعيم إلى جمهوره ويقدمه بما يليق بتاريخه الممتد لأكثر من 6 عقود.يعود الفنان المصري رامز جلال، خلال سنة 2023، ببرنامج مقالب جديد، إذ كشف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الخميس 9 مارس/آذار 2023، عن اسم النسخة الجديدة من برنامج المقالب الذي يعرض في رمضان.ونشر رامز جلال عبر كل من فيسبوك وإنستغرام الصورة الدعائية لبرنامجه الذي يحمل اسم "رامز نِيفر إند"، وظهر من خلاله رامز وهو على ظهر ثور يقوده في قلب مكان يشبه الصحراء، وتحيط به الطيور.وأرفق رامز جلال الصورة بتدوينة يقول فيها: "بسم الله توكلنا على الله، واللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر، ورمضان كريم، وكل سنة وانتوا طيبين، بعون الله رامز نيفر إند.. في رمضان 2023 على MBC مصر، والله المستعان".وحسب موقع "Nabd" من المتوقع أن يشهد الموسم الجديد من برنامج "رامز نيفر إند" العديد من المفاجآت، خصوصاً أن رامز جلال قد رفع سقف التوقعات بالنسبة للجمهور وأيضاً المتابعين لبرامج المقالب التي يقدمها، من ناحية المحتوى وأيضاً النجوم الذين يشاركون فيه.من بين الفنانين الذين صرحوا بمشاركتهم في مقلب رامز جلال الجديد نجد الفنانة "نسرين أمين"، التي كشفت عن مشاركتها في نسخة هذه السنة، إذ عبرت عنه أنه مقلب جديد وليس سهلاً على أي شخص تحمله.جدير بالذكر أنّ برنامج رامز جلال يُعتبر من أكثر البرامج مشاهدة خلال شهر رمضان، لا سيما أن عرضه يأتي بُعيد أذان المغرب في الدول العربية، وهو توقيت أكثر من مناسب، كون غالبية الناس يشاهدون التلفاز في تلك الفترة.