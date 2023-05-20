عصابة تسطو على منزل إيلي صعب بباريس.. والشرطة تتدخل

وكان أحد سكان المبنى في منزله، شعر بحركة غير اعتيادية في منزل المصمم العالمي، ما دفعه للاتصال بمركز الشرطة الذي يقع في الحي.وفوجئ عناصر الشرطة الفرنسية لحظة وصولهم للموقع برجل يراقب الشارع، وينتظر نزول رفاقه من شقة صعب.وبعد عملية تمشيط سريعة للمنطقة لاحظت الشرطة الفرنسية وجود شخص ثالث يقف على نافذة بيت صعب للمراقبة. وبعد بضع دقائق وصلت التعزيزات الأمنية وتوغلت في المبنى. وعند وصول رجال الشرطة للطابق الثالث الذي تقع فيه شقة إيلي صعب اكتشفوا أن الباب الرئيسي مغلق من الداخل، مع العلم بأن المصمم وعائلته لم يكونوا داخل هذه الشقة يوم الخميس.وبينما كان اللصوص المحاصرون بالشقة في حالة من الذعر ويحاولون الفرار، قامت قوات الأمن بكسر الباب الرئيسي للشقة ودخولها.ووجد رجال الشرطة داخل الشقة خمسة أشخاص، جميعهم فوق سن الـ 18، وقد حاول بعضهم مقاومة الشرطة قبل السيطرة عليهم جميعا واعتقالهم.وقامت الشرطة بتفتيش كافة غرف الشقة، حيث اكتشفت أن اللصوص فتحوا إحدى خزائن غرف النوم، كما كانت العصابة على وشك كسر خزنة مجوهرات مثبتة في الجدار.كذلك ضبطت الشرطة الفرنسية ثلاث سيارات للمشتبه بهم في الشارع.وتم اعتقال اللصوص الستة في مركز الشرطة بانتظار جلسات الاستماع أمام المدعي العام، وذلك قبل اتخاذ أي قرار بشأن هذا الملف.