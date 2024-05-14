تداعيات "زوجة واحدة لا تكفي".. قرار كويتي بحق الفنانة العراقية هدى حسين

وكانت العيدان كشفت قبل ذلك أن الفنانة العراقية هدى حسين استُبدلت بمواطنتها الفنانة إلهام الفضالة في مسرحية "الطابق الثاني". كما أشارت إلى أنه تم البحث عن ممثلة بديلة عن الفنانة مرام أيضا، وذلك بعد قرار وقف عرض مسرحية "في زين الزمان"، التي كان مقررا عرضها في عيد الفطر، بسبب مشاركة طاقم عمل "زوجة واحدة لا تكفي فيها".وأثار المسلسل الكويتي "زوجة واحدة لا تكفي" من بطولة الفنانة هدى حسين (من أصول عراقية) ومشاركة فنانين عرب، جدلا واسعا في البلاد، تزامنا مع عرضه في شهر رمضان؛ إذ قال كويتيون إنه لا يراعي عادات وتقاليد الكويت.وإثر ذلك، أعلنت وزارة الإعلام آنذاك عن إحالة 14 فناناً وكاتب العمل للنيابة العامة، بعد مشاركتهم في المسلسل، كما صدر قرار بمنع طاقم العمل من المشاركة في أعمال في الكويت..