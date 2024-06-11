هربا من الحر.. إياد راضي يصطحب جمهوره بجولة مصورة في إيطاليا

ولاقت الصور المنشورة تفاعلا كبيرا من معجبي الفنان القدير، وشجعوه على خطوته في التمتع بأجواء العاصمة الإيطالية الخلابة خصوصا مع بدء ارتفاع درجات الحرارة في العراق.وإياد راضي مؤنس الماجدي ممثل عراقي من مواليد 1964 ولد في محافظه ذي قار (الناصرية) من قضاء الفجر خريج أكاديمية الفنون الجميلة لعام 1987 قسم الفنون المسرحية متزوج وله أربعة اولاد (رضا ومحمد وحيدر ومصطفى). حاز على جائزة الدولة التشجيعية كأفضل ممثل في مسلسل (القضية 238) وجائزة الإبداع الكبرى من مهرجان المنتدى السابع عن مسرحية (درس).أعمال إياد راضي على قناة السومريةقدم إلى جانب الأعمال الكوميدية مسلسلات درامية، ونجح في () الذي أنتجته قناة السومرية وعرضته على شاشتها، ونال من خلاله أكثر من لقب منها أفضل ممثل لعام 2009. وإلى جانب الحب والسلام، لعب راضي على قناة السومرية بطولة مسلسل (شناشيل حارتنا) وذلك من خلال تجسيده لشخصية (سلام) الابن الكبير لعائلة تضم الأم الطيبة وابنها العاق الصغير الذي قام بقتل ابن جارهم! ونتيجة لهذه الحادثة تضطر العائلة إلى مغادرة العراق لتستقر في العاصمة السورية دمشق.قدم في رمضان 2011 ببطولة مسلسل () على السومرية والذي استقطب نسبة متابعة عالية. كذلك قام الممثّل أياد راضي بتصوير مسلسل سيت كوم جديد عرض على شاشة السومرية في رمضان 2012، يحمل عنوان () في هذا العمل يلعب راضي دور (قدري) الذي يواجه صعوبات كثيرة لإيجاد زبائن للفندق الذي يملكه.