كافحي التجاعيد بكريم الكولاجين الطبيعي المصنوع في المنزل

مع التقدم في السن، تبدأ التجاعيد تغزو وجه المرأة شيئاً فشيئاً، حيث تبدأ عملية إنتاج الكولاجين في الجلد تتباطأ، لينتج منها ظهور علامات التقدم في السن. لذلك، نرصد لك في هذا المقال، طريقة تحضير كريم الكولاجين الطبيعي لمكافحة التجاعيد بمكونات متوافرة لديك.

مكونات كريم الكولاجين





- 4 ملاعق كبيرة من زبدة الشيا





تحتوي زبدة الشيا على كمية عالية من فيتامينَي A و E، والمواد المضادة للأكسدة، التي تعمل على محاربة تجاعيد البشرة وتعزيز مرونتها، ومنع ظهور المزيد من الترهلات والخطوط الدقيقة. كما تشتمل على فيتامين F، الذي يساعد في ترطيب البشرة وتعزيز ليونتها، فتبقى البشرة ناعمة كالحرير ورطبة على الدوام، مما يعمل على تأخير ظهور التجاعيد.





- ملعقة كبيرة من زيت اللوز تحتوي زبدة الشيا على كمية عالية من فيتامينَي A و E، والمواد المضادة للأكسدة، التي تعمل على محاربة تجاعيد البشرة وتعزيز مرونتها، ومنع ظهور المزيد من الترهلات والخطوط الدقيقة. كما تشتمل على فيتامين F، الذي يساعد في ترطيب البشرة وتعزيز ليونتها، فتبقى البشرة ناعمة كالحرير ورطبة على الدوام، مما يعمل على تأخير ظهور التجاعيد.





يحتوي زيت اللوز على حمض الأوليك الذي يغذي البشرة ويرطبها، وهو يعد من أفضل الزيوت لترطيب البشرة التي تعاني جفافاً شديداً، فيعزز من مرونتها ويجعلها أقوى في مكافحة التجاعيد. كما أنه يعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها والتخلص من الزيوت الزائدة فيها.





- كبسولتان من الفيتامين E يحتوي زيت اللوز على حمض الأوليك الذي يغذي البشرة ويرطبها، وهو يعد من أفضل الزيوت لترطيب البشرة التي تعاني جفافاً شديداً، فيعزز من مرونتها ويجعلها أقوى في مكافحة التجاعيد. كما أنه يعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها والتخلص من الزيوت الزائدة فيها.



الفيتامين E غني جداً بمضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، ومن التلف الناتج من الجذور الحرة. إضافة الى أن له خصائص مرطبة، حيث يمنح البشرة الترطيب اللازم ليحافظ عليها ندية وناعمة.





- 3 قطرات من عصير الليمون الحامض

يحتوي الليمون الحامض على العديد من الفيتامينات والأحماض التي تساعد على التخلّص من الكثير من مشاكل البشرة، فهو يرطب البشرة ويحميها من العوامل المضرة بها، ويحارب التجاعيد ويؤخر شيخوخة البشرة ويقضي على البقع الداكنة، فضلاً عن أنه يعمل على تفتيح البشرة.





طريقة التحضير