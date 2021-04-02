أطعمة يجب تناولها وأخرى ينبغي تجنبها في رمضان... نصائح هامة جدا للصائمين

ويتطلب الصيام تغيير الأنماط الغذائية لدى الصائمين بالإضافة إلى تغيير عادات الطعام والنوم، بسبب وجود وجبة السحور الليلية التي تعتبر هامة جدا بالنسبة لأوقات الصيام الطويل، لذلك ينصح خبراء التغذية والأطباء حول العالم بالتركيز على بعض الأطعمة والابتعاد عن أخرى، لتجنب أعراض الصيام أو تخفيفيها.ينصح الخبراء بشرب كميات كافية من الماء خلال وجابتي الفطور والسحور، حيث تساهم هذه الكمية بدعم الجسم بالماء خلال فترات التوقف عن الطعام، بحسب موقع "iamherbalifenutrition".أشار خبراء الصحية إلى ضورة تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن، كما يجب الحرص على شرب كمية كافية من الماء، لسد كمية الطاقة والعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك خلال النهار.وحذر الخبراء من تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة، خصوصا في الوجبات الرئيسية كالسحور والفطور، لأنه في حال القيام بذلك، فلن يتمكن الجسم من الاستفادة من الطاقة المتناولة دفعة واحدة، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن. وذلك لأن التمثيل الغذائي الخاص بالجسم يتكيف مع أنماط الأكل خلال شهر رمضان.ويحتاج الإنسان إلى شرب كوبين أو ثلاثة أكواب من الماء كل ساعة من الإفطار إلى السحور.من أكثر الأخطاء شيوعًا هو إهمال وجبة السحور، حيث ركز الخبراء على ضرورة وجبة السحور وضرورة تناول الطعام فيها، لأن إهمال هذه الوجبة قد يسبب مشاكل خطيرة في انخفاض نسبة السكر في الدم والجفاف في اليوم التالي. ونتيجة لذلك، قد يشعر الصائم بالدوار والتشتت أثناء النهار.أثناء وجبة السحور يفضل تناول منتجات الألبان (غير المالحة) والخضروات الطازجة مثل الجبن والبيض والطماطم والخيار. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك دائمًا الاستمتاع بالحساء والخضروات المطبوخة بزيت الزيتون والفواكه.ويجب تناول خبز القمح الكامل والمعكرونة أو البرغل الغني بالكربوهيدرات والألياف المفيدة للجهاز الهضمي.ويمكن للصائم تناول الفواكه المجففة مثل التمر والجوز واللوز هي أيضًا مكملات غذائية رائعة وتجعل الإنسان يعشر بالشبع لساعات طويلة خلال اليوم.يحذر خبراء الصحة من الأطعمة الجاهزة في شهر رمضان، أو الأطعمة المصنعة، حيث تحتوي هذه الأطعمة على مواد حافظة وأملاح تسبب الشعور المبكر بالعطش.وينصح الخبراء بعدم الإكثار من البهارات والتوابل الحارة خلال الطبخ أو أثناء تناول الطعام، لأنها تتسبب بالشعور بالعطش أيضا بعد مدة من تناولها.ونوه الخبراء إلى وجود أطعمة يجب الابتعاد عنها تماما مثل الأسماك المجففة والمملحة والمخللات خصوصا في وجبة السحور، لأنها تساهم بارتفاع الضغط لدى الأنسان، بالإضافة إلى الأطعمة المقلية والفوشار والشيبس المصنع والمشروبات الغازية والمأكولات المصنعة التي تحتوي على ملونات غير طبيعية (ألوان صناعية).