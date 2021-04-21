ماذا لو ولد طفل أثناء رحلة جوية؟

على الرغم من عدم وجود أي تصريحات رسمية أو قرارات حول موضوع الولادة على الطائرة، إلا أن نحو 60 طفلاً على مستوى العالم وُلدوا في السماء، نال بعضهم مزايا وبعضهم الآخر لم ينلها.









الطاقم هو من يقرر



في البداية نؤكد أن الأمر متروك لطاقم الطائرة ليقرر ما إذا كانت هناك حاجة للهبوط الاضطراري، من أجل الولادة.



وعلى الرغم من أن معظم شركات الطيران قد وضعت الآن قيودًا على المسافة التي يمكن أن تقطعها المرأة الحامل أثناء الطيران، وعادة في موعد لا يتجاوز 38 أسبوعًا أو 30 يومًا قبل تاريخ الاستحقاق وتأكيد ذلك بمذكرة من الطبيب، إلا أن هناك طرقا لا تزال الولادة غير المتوقعة يمكن أن تحدث بها. وبحسب موقع "برايت سيد" فإن الطائرة ليست غرفة الولادة التي تحلم بها الأم، ولكن قد يحدث أن تلد المرأة في الطائرة، وقد حدث ذلك في الماضي، وفي بعض الحالات تلقى المولود الجديد هدايا وامتيازات خاصة.في البداية نؤكد أن الأمر متروك لطاقم الطائرة ليقرر ما إذا كانت هناك حاجة للهبوط الاضطراري، من أجل الولادة.وعلى الرغم من أن معظم شركات الطيران قد وضعت الآن قيودًا على المسافة التي يمكن أن تقطعها المرأة الحامل أثناء الطيران، وعادة في موعد لا يتجاوز 38 أسبوعًا أو 30 يومًا قبل تاريخ الاستحقاق وتأكيد ذلك بمذكرة من الطبيب، إلا أن هناك طرقا لا تزال الولادة غير المتوقعة يمكن أن تحدث بها.





إذا لم يكن هناك أي متخصصين طبيين على متن الطائرة، فستعمل المضيفات كقابلات، من المحتمل أن يحدث هذا إذا لم يكن هناك طريقة للقيام بهبوط اضطراري، وتستمر الرحلة ببساطة إلى وجهتها الأولية.



جنسية الطفل



لا توجد قاعدة واحدة تنطبق على جنسية الطفل.. فالقواعد ليست ثابتة ويمكن أن تتغير اعتمادًا على شركة الطيران والمنطقة التي تحلق فوقها الطائرة.



لكن هناك ثلاث احتمالات أحدها مؤكد، وهو أن هذا الطفل سيحصل على نفس جنسية والدته أو والده.



أما الاحتمالان الآخران فهما أولا أن الطفل سيحصل على جنسية البلد الذي تم تسجيل الطائرة فيه أو مكان وجود الطائرة وقت التسليم. لكن إذا حدث ذلك ودخلت المرأة في المخاض، فلن يكون لدى الطاقم الكثير من الخيارات، حيث لم يتم تدريب المضيفات على ولادة الأطفال، لذلك في تلك اللحظة، يأمل الجميع أن يكون هناك طبيب أو ممرضة على متن الرحلة.إذا لم يكن هناك أي متخصصين طبيين على متن الطائرة، فستعمل المضيفات كقابلات، من المحتمل أن يحدث هذا إذا لم يكن هناك طريقة للقيام بهبوط اضطراري، وتستمر الرحلة ببساطة إلى وجهتها الأولية.لا توجد قاعدة واحدة تنطبق على جنسية الطفل.. فالقواعد ليست ثابتة ويمكن أن تتغير اعتمادًا على شركة الطيران والمنطقة التي تحلق فوقها الطائرة.لكن هناك ثلاث احتمالات أحدها مؤكد، وهو أن هذا الطفل سيحصل على نفس جنسية والدته أو والده.أما الاحتمالان الآخران فهما أولا أن الطفل سيحصل على جنسية البلد الذي تم تسجيل الطائرة فيه أو مكان وجود الطائرة وقت التسليم.

والآخر يتعلق بالبلد نفسه، حيث هناك بعض البلدان تختلف قوانينها بمعنى أنه إذا وُلد طفل في أي جزء من الأراضي الأمريكية، حتى في الجو، فسيحصل على الجنسية الأمريكية على الفور، ولكن إذا وُلد طفل في الأجواء البريطانية، فلن يحصل على وثائق بريطانية.



تذاكر مجانية



هناك بعض الشائعات المنتشرة حول أن الأطفال الذين يولدون على متن طائرات يحصلون على رحلات مجانية مدى الحياة.



لسوء الحظ، هذا ليس هو الحال بالنسبة للجميع، لم يكن هناك سوى عدد قليل من الأطفال الذين حصلوا على رحلات طيران مجانية مدى الحياة ، مثل طفل ولد على متن شركة طيران هندية وفتاة ولدت على متن إحدى رحلات مصر للطيران.

الأطفال الذين ولدوا على خطوط "بولار إيرلاينز" أو "إير آسيا"، وطفل واحد من رحلة فيرجن أتلانتيك، حصلوا على تذاكر مجانية حتى سن 21 عامًا.



وفي عام 2017، وُلد صبي على متن إحدى رحلات شركة "سبيريت إيرلاينز" وكان محظوظا بتذاكر مجانية في عيد ميلاده مدى الحياة، ومعه راكب ضيف إضافي أيضًا.



وبحسب موقع "أرقام" هناك شركات تمنح هذه الميزة بتوفير رحلات جوية مجانية مدى الحياة للطفل الذي يولد على طائراتها، وهي "الخطوط الجوية التايلاندية" و"آسيا باسيفيك إيرلاينز" و"طيران آسيا" و"الخطوط الجوية البولندية"، بينما تمنح "فرجن اتلانتيك" رحلات جوية حتى بلوغ سن الحادية والعشرين.



إعادة تسمية الطائرة



قد يتم إعادة تسمية الطائرة تكريما للطفل، ففي عام 2019، هبطت طائرة تابعة لشركة "جيت بلو" وعلى متنها راكب إضافي، ولد على متن الطائرة وهي في الهواء، فأعادوا تسمية الطائرة بـ "بورن تو بي بلو"، على نفس اسم الطفل المولود، والذي يعد أصغر زبائنهم على الإطلاق.

أيضا قد يحصل الأطفال حتى على هدايا من شركات الطيران، ففي عام 2018، ولدت طفلة في رحلة "تشيك فيل-إيه"، وقامت الشركة بإعطائها طعامًا مدى الحياة، وتم ضمان منصب وظيفي لها عندما تبلغ من العمر ما يكفي.



صحة الطفل في خطر



هناك عدة أسباب تجعل الطائرة ليست المكان المثالي لولادة الطفل، حيث يمكن أن يكون في الهواء أرق، مما يجعل من الصعب على الطفل التنفس.



أيضا في الطائرة لا توجد أي معدات عالية التقنية تساعد في المخاض، خاصة إذا كانت هناك حاجة إلى طواريء، كذلك قد تعاني آذان المولود الجديد بسبب ضغط الهواء.



وعلى الرغم من أنه من النادر جدًا حدوث الولادة في الهواء، إلا أن الطاقم سيتأكد من أن الأم تشعر بالأمان والراحة قدر الإمكان، وقد تنتقل الأم إلى منطقة أكثر اتساعًا، مثل الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال.