لهذا السبب توقفي عن طهي الطعام بزيت الزيتون!

ورغم هذا، يرى بعض خبراء الطهو والصحة أنك ترتكبين خطأ كبيراً عندما تطهين طعامك بهذا الزيت. والسبب أنه سريع الاحتراق مما قد يُفسد مذاق المكوّنات.لذا، الأفضل برأيهم أن تستخدمي الزيوت الأخرى بطيئة الاحتراق، ومنها زيت دوار الشمس، وأن تضيفي زيت الزيتون فقط إلى الأطباق غير المطهوة مثل السلطات والمتبلات وغيرها.ومن الأخطاء التي يمكن أن ترتكبيها أثناء الطهو أيضاً، عدم تسخين القدر بشكل جيد. فمن المهم وضعها على النار لمدة دقيقتين قبل إضافة المكونات، فهذا يسرّع عملية النضج ويجعل المذاق مميزاً.إذاً، انتبهي من الآن فصاعداً إلى هاتين النصيحتين إذا أردت الحصول على أطباق مميزة وذات نكهات لن ينساها كل أفراد أسرتك.