Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
ثنائية محرز تقود مانشستر سيتي لنهائي أبطال أوروبا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

أفضل النصائح والوصفات للعناية بالشعر التالف… جرّبيها!

للنساء فقط

2021-05-05 | 09:42
أفضل النصائح والوصفات للعناية بالشعر التالف… جرّبيها!
المصدر:
ويب طب
60 مشاهدة

تشكو الكثير من السيدات من الشعر التالف مما يؤثر سلبًا على نفسيتها، وتسعى دائمًا للعناية بالشعر التالف، إليكِ أهم الطرق للعناية بالشعر التالف والحصول على مظهر صحي.

لأجل الحصول على شعرٍ أنيق ولامع، إليك أهم النصائح.

1. شرب الماء
من المعروف أن الماء هو سر الحياة، فشرب كمياتٍ وفيرة من الماء سواء في الصيف أو الشتاء يعطي شعرك المرونة والرطوبة المرجوة لأجل الحصول على شعرٍ صحي.
 
 
 
2. العناية بالطعام
فهنالك الكثير من الأطعمة المغذية للشعر كالأفوكادو وزيت الزيتون وسمك السالمون لاحتوائهم على البروتينات المهمة في تكوين الشعرة.

وكذلك الشمندر لاحتوائه على الحديد، وغيرهم الكثير؛ حيث أن تنوع الأطعمة مهمٌ جدًا للعناية بالشعر التالف ولصحة الجسم بشكلٍ عام.

3. قص الأطراف
وذلك لمنع امتداد التقصف والتلف إلى أعلى، و من المعروف أن قص الأطراف والتخلص من الجزء التالف من الشعر يعطي مظهرًا صحي أكثر للشعر.
 
 
4. استخدام الشامبو والبلسم المناسب لنوع الشعر
حيث يختلف نوع الشامبو والبلسم المناسب باختلاف نوع الشعر سواء كان دهني أو جاف، مموجًا أم لا.

احرصي دومًا على استخدام الشامبو الخالي من المواد الكيميائية للعناية بالشعر التالف.

5. استخدام المكملات الغذائية
لأن المكملات الغذائية تحتوي على جميع الفيتامينات والمعادن التي تسهم في العناية بالشعر التالف وفروة الرأس، وتعوض نقص الفيتامينات الذي يؤدي إلى تساقط الشعر.

6. احمي شعرك أثناء السباحة
يؤثر الماء المالح في البحر، والكلور الموجود في برك السباحة سلبًا على الشعر؛ حيث يؤديان إلى إتلاف الشعر وخسارة زيوته الطبيعية ومرونته و تقصفه،.

أيضًا قد تلاحظ بعض السيدات ذوات الشعر الأشقر بدء ميلان لون الشعر إلى الأخضر قليلًا؛ لذلك يجب وضع القبعة المخصصة للسباحة والحرص على غسل الشعر جيدًا بعد السباحة واستخدام بلسم الشعر المناسب للتخلص من بقايا الكلور على الشعر.

7. استخدام الزيوت الطبيعية على الشعر
 

حيث تسهم هذه الزيوت عند عمل قناع على الشعر منها و تدليك فروة الرأس بها على ترطيبه و التقليل من الجفاف.

وتسهم أيضًا في حماية الشعرة و تغليفها من المواد الضارة والماء، إضافة إلى عملها كمضادات للأكسدة، ومن هذه الزيوت التي تستخدم للعناية بالشعر التالف:

- زيت الزيتون.
- زيت الأرغان.
- زيت جوز الهند.
- زبدة الشيا.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
10:51 | 2021-05-05 10:51
10:39 | 2021-05-05 10:39
10:20 | 2021-05-05 10:20
المزيد
اعلان
اعلان
شبكة برامج رمضان
شاهدها هسه
الصحة تكشف أسباب انخفاض عدد المصابين بوباء كورونا
21.1%
13:05 | 2021-05-03
الصحة تكشف أسباب انخفاض عدد المصابين بوباء كورونا
13:05 | 2021-05-03
أول تعليق من التربية بعد قرار إيقاف التعليم الحضوري
18.01%
11:42 | 2021-05-04
أول تعليق من التربية بعد قرار إيقاف التعليم الحضوري
11:42 | 2021-05-04
بينها إيقاف التعليم الحضوري.. قرارات جديدة من لجنة الصحة والسلامة
17.11%
10:21 | 2021-05-04
بينها إيقاف التعليم الحضوري.. قرارات جديدة من لجنة الصحة والسلامة
10:21 | 2021-05-04
مجلس الوزراء يقرر فرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام
15.47%
09:46 | 2021-05-04
مجلس الوزراء يقرر فرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام
09:46 | 2021-05-04
قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
15.21%
13:00 | 2021-05-04
قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
13:00 | 2021-05-04
مجلس الوزراء يستثني هذه المراحل من قرار إيقاف التعليم الحضوري
13.1%
12:39 | 2021-05-04
مجلس الوزراء يستثني هذه المراحل من قرار إيقاف التعليم الحضوري
12:39 | 2021-05-04
المزيد
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.