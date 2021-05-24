في مطبخك مسكنات طبيعية تغنيك عن الأدوية!

قد يؤثر أي ألم تشعر به في جسمك على حالتك النفسية، فتلجأ فوراً للأقراص المسكنة لتضع حداً لمعاناتك.





إلا أن الكثيرين لا يدركون أن المطبخ يعج بالمسكنات الطبيعية التي ستنهي آلامك سريعاً وبدون أي أضرار على المعدة أو آثار جانبية أو أعراض سلبية.









ومن أبرز وأنجح العلاجات المنزلية لتسكين الآلام بحسب خبراء التغذية:



الزنجبيل وينصح الأطباء وخبراء التغذية باللجوء إلى هذه العناصر الطبيعية من آن لآخر لتسكين الآلام، إلا طبعاً في الحالات التي يتوجب معها اللجوء لمسكن الآلام الدوائي، الذي لا بديل له في العلاج.





يحتوي على خصائص فعالة لتسكين الألم فهو مضاد للالتهابات، ويخفف من آلام العضلات والمفاصل.



الثوم

يحتوي على خصائص فعالة لتسكين الألم فهو مضاد للالتهابات، ويخفف من آلام العضلات والمفاصل.

يعتبر مضادا حيويا طبيعيا يساعد على علاج التهاب المفاصل ويستخدم لعلاج البرد.



القرنفل





مضغ القرنفل يساعد على التخلص من التهاب اللثة وآلام الأسنان.



النعناع مضغ القرنفل يساعد على التخلص من التهاب اللثة وآلام الأسنان.





يحتوي على خصائص مهدئة للقولون العصبي، كما يساعد على تخفيف التهاب الحلق، وآلام البطن.



الخل الأبيض

يحتوي على خصائص مهدئة للقولون العصبي، كما يساعد على تخفيف التهاب الحلق، وآلام البطن.

يتم وضعه على مكان لدغة النحلة أو الدبور أو قنديل البحر للتخفيف من الألم.



الفلفل الأحمر





مسكن قوي لآلام العضلات والعظام، فهو يعطي إحساساً بحرقة موضعية مما ينتج عنه تخدير لبعض الوقت بمنطقة الألم.



القرفة مسكن قوي لآلام العضلات والعظام، فهو يعطي إحساساً بحرقة موضعية مما ينتج عنه تخدير لبعض الوقت بمنطقة الألم.





تنشيط الدورة الدموية، مما يساهم في تسكين الآلام، ويمكن استخدامها فى الشتاء لتدفئة الجسم وللأشخاص المصابين بضعف الدورة الدموية الطرفية.



الكركم تنشيط الدورة الدموية، مما يساهم في تسكين الآلام، ويمكن استخدامها فى الشتاء لتدفئة الجسم وللأشخاص المصابين بضعف الدورة الدموية الطرفية.

يساعد على تخفيف آلام التهاب المفاصل المزمن ويستخدم لعلاج الالتهابات والكدمات والالتواءات.



الشوفان





يساعد على التخفيف من آلام بطانة الرحم لدى النساء.



الماء يساعد على التخفيف من آلام بطانة الرحم لدى النساء.



يساعد في الحفاظ على رطوبة الأنسجة ويعمل على تخفيف آلام القدمين والركبتين والكتف.