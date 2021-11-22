خلطات مذهلة للعناية بأظافرك.. تعرفي عليها

فللحصول على أظافر صحيّة وقويّة، خالية من الالتهابات الفطريّة، اتبعي روتين العناية بالأظافر عبر تطبيق الوصفات الطبيعية أدناه والتزام النصائح التي عبرها يمكن ترطيب الأظافر وتغذيتها وتنشيط الدّورة الدّموية فيها، مما يسهل نموّها بشكلٍ صحّي وقوي.منها خلطة عصير البرتقال:المكونات:برتقال.الطريقة:اعصري البرتقال وضعي العصير في وعاءٍ.انقعي الأظافر في وعاء عصير البرتقال، لمدّة 10 دقائق، ثمّ قومي غسلها. بعد ذلك، رطّبي الأظافر جيداً.يمكنكِ تكرار الوصفة يومياً.