طريقة الريش الضلوع المشوية بالبهارات

يعد لحم الخروف المشوي من الأطباق المحببة لدى الجميع ويمكن تحضيره بسهولة وتتبيله بالتوابل والأعشاب المتنوعة وتقديمه كطبق رئيسي مع المقبلات والصوص والأرز والأطباق المتنوعة، تعرفي على طريقة لحم الخروف المشوي بالبهارات وحضريه في عطلة نهاية الأسبوع.
مكونات
- ثمن قطع من ريش لحم الخروف مقطعة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من إكليل الجبل المجفف والمطحون.
- ثلاثة فصوص من الثوم المفروم.
- نصف ملعقة صغيرة من ملح كوشير.
- فلفل أسود (حسب الرغبة).
تحضير مكونات التتبيلة
- يمزج زيت الزيتون مع الفلفل والثوم وإكليل الجبل وتقلب المكونات حتى تمتزج جيداً.
- توزيع التتبيلة على لحم الخروف
- توزع التتبيلة على جانبي قطع اللحم.
شوي الريش
تشوي قطع الريش على الشواية لمدة تتراوح أربع دقائق على كل جانب ويمكن زيادة مدة الطهي حسب الرغبة بدرجة النضج.
تقديم لحم الريش المشوية بالبهارات.
تصف قطع لحم في طبق التقديم ثم تقدم مع المقبلات المختلفة.