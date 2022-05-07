طريقة الريش الضلوع المشوية بالبهارات

مكونات- ثمن قطع من ريش لحم الخروف مقطعة.- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.- ملعقة كبيرة من إكليل الجبل المجفف والمطحون.- ثلاثة فصوص من الثوم المفروم.- نصف ملعقة صغيرة من ملح كوشير.- فلفل أسود (حسب الرغبة).تحضير مكونات التتبيلة- يمزج زيت الزيتون مع الفلفل والثوم وإكليل الجبل وتقلب المكونات حتى تمتزج جيداً.- توزيع التتبيلة على لحم الخروف- توزع التتبيلة على جانبي قطع اللحم.شوي الريشتشوي قطع الريش على الشواية لمدة تتراوح أربع دقائق على كل جانب ويمكن زيادة مدة الطهي حسب الرغبة بدرجة النضج.