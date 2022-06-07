دجاج بالزبدة والكريمة

وتعتبر طريقة عمل دجاج بالزبدة من الطرق السهلة التي تمكنك من تحضير وجبة سريعة لأسرتك في أي وقت تتأخرين فيه لأي سبب عن تحضير وجبة الغذاء، لذا تعلمي معنا اليوم طريقة عمل دجاج بالزبدة لتقدميها لأفراد أسرتك.مقادير عمل دجاج بالزبدةيمكنك تحضير دجاج بالزبدة من خلال ضبط المقادير التالي ذكرها، واتباع طريقة التحضير أدناه.500 جرام صدور دجاج مقطعة شرائح متوسطة ومغسولة ومصفاة1 كوب فطر شرائح3 فصوص ثوم1 كوب كريمة طبخ1 كوب حليب1 ملعقة كبيرة طحين½ كوب مرق دجاج1 ملعقة كبيرة فلفل أسودملح حسب الرغبةطريقة التحضير- تبلي صدور الدجاج بالفلفل الأسودفي مقلاة كبيرة على النار بها خليط من الزبدة والزيت ضعي شرائح صدور الدجاج وقلبي وانتظري حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبيأزيلي صدور الدجاج من المقلاة في نفس المقلاة ضعي شرائح المشروم وقلبي ثم أضيفي الثوم المفروم وقلبي جيداً حتى يمتزج المشروم مع الثوم، ويذبل.اقسمي المقلاة نصفين، النصف الأول به مزيج المشروم والثوم، والنصف الآخر ضعي ملعقة زبدة ثم ملعقة طحين وحركي جيداً حتى يتحول لون الطحين إلى اللون الذهبي.قلبي المشروم والثوم مع الطحين جيداً ثم أضيفي الحليب وقلبي ثم المرق ثم أضيفي الكريمة وقلبي للحصول على خليط متوسط القوامضعي شرائح صدور الدجاج وحركي المزيج جيداً حتى تمتزج كل المكونات واتركيه على نار هادئة مدة ربع ساعةقدمي الدجاج بالزبدة والركيمة مع أرز أبيض وسلطة عربية.