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دجاج بالزبدة والكريمة

للنساء فقط

2022-06-07 | 05:05
دجاج بالزبدة والكريمة
307 مشاهدة

طريقة عمل دجاج بالزبدة من الطرق اللذيذة الشهية، ومن السهل تحضيرها، كما أنها وجبة مغذية للغاية لإحتوائها على البروتين والكالسيوم والحديد وعناصر غذائية مفيدة.

وتعتبر طريقة عمل دجاج بالزبدة من الطرق السهلة التي تمكنك من تحضير وجبة سريعة لأسرتك في أي وقت تتأخرين فيه لأي سبب عن تحضير وجبة الغذاء، لذا تعلمي معنا اليوم طريقة عمل دجاج بالزبدة لتقدميها لأفراد أسرتك.

مقادير عمل دجاج بالزبدة
يمكنك تحضير دجاج بالزبدة من خلال ضبط المقادير التالي ذكرها، واتباع طريقة التحضير أدناه.

500 جرام صدور دجاج مقطعة شرائح متوسطة ومغسولة ومصفاة
1 كوب فطر شرائح
3 فصوص ثوم
1 كوب كريمة طبخ
1 كوب حليب
1 ملعقة كبيرة طحين
½ كوب مرق دجاج
1 ملعقة كبيرة فلفل أسود
ملح حسب الرغبة

طريقة التحضير

- تبلي صدور الدجاج بالفلفل الأسود
في مقلاة كبيرة على النار بها خليط من الزبدة والزيت ضعي شرائح صدور الدجاج وقلبي وانتظري حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي
أزيلي صدور الدجاج من المقلاة في نفس المقلاة ضعي شرائح المشروم وقلبي ثم أضيفي الثوم المفروم وقلبي جيداً حتى يمتزج المشروم مع الثوم، ويذبل.

اقسمي المقلاة نصفين، النصف الأول به مزيج المشروم والثوم، والنصف الآخر ضعي ملعقة زبدة ثم ملعقة طحين وحركي جيداً حتى يتحول لون الطحين إلى اللون الذهبي.
قلبي المشروم والثوم مع الطحين جيداً ثم أضيفي الحليب وقلبي ثم المرق ثم أضيفي الكريمة وقلبي للحصول على خليط متوسط القوام
ضعي شرائح صدور الدجاج وحركي المزيج جيداً حتى تمتزج كل المكونات واتركيه على نار هادئة مدة ربع ساعة
قدمي الدجاج بالزبدة والركيمة مع أرز أبيض وسلطة عربية.
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