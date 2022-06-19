طريقة صوص الجبن

مقادير صوص الجبن- كوب من الحليب قليل الدسم.- أربع ملاعق كبيرة من الطحين.- ربع ملعقة صغيرة من الملح. ثلث كوب من الجبن الشيدر المبشور.- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.طريقة التحضيرطهي الطحين مع الزبدةسخني مقلاة على نار متوسطة عالية، ثم أضيفي الزبدة و اتركيها حتى تسخن، ثم أضيفي الطحين وقلبي جيداً.إضافة الحليبقلبي الطحين حتى يمتص كل الزبدة وتحصلي على خليطاً يشبه العجينة، ثم أضيفي الحليب وقلبي باستمرار حتى يغلي المزيج ويثخن.إضافة الجبن الشيدرأضيفي الجبن الشيدر الى القدر وتبلي المزيج بالملح والفلفل الاسود وقلبي جيداً.تقديم صوص الجبنقدمي صوص الجبن بجانب السندويشات والخضراوات المشوية.