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أفضل وقت لقص الشعر

للنساء فقط

2022-06-20 | 05:23
أفضل وقت لقص الشعر
809 مشاهدة

تقع الفتيات بالحيرة في تحديد الوقت المناسب لقص الشعر، فعملية قص الشعر تجعل منه أكثر حيوية وتألقاً ولمعاناً ولكن هناك أوقات محددة لعملية القص للحصول على مواصفات الشعر الصحي الذي ترغبين به.

أفضل وقت لقص الشعر بالتاريخ الهجري
يرتبط قص الشعر ارتباطاً وثيقاً بالقمر، وذلك لأن جسم الإنسان يتكون من 80% من الماء، وبالتالي يتأثر الإنسان بالقمر كتأثر المحيط والطبيعة به، حيث إنه ينصح بقص القليل من الشعر مرة واحدة شهرياً للحصول على شعر صحي بمقدار أصبع فقط، بهدف إزالة الأطراف الجافة والميتة والمتقصفة ليصبح تركيز الشعر على النمو بدلاً من تحسين الأطراف الميتة.

ويهدف اختيار الوقت المناسب لقص الشعر إلى تعزيز نمو الشعر مما يجعله ينمو مرتين إلى ثلاث مرات أسرع من المعتاد، بفعل تنشيط نمو بصيلات الشعر بسماكة أكبر، وتحسين فروة الرأس مما يقوي نمو الشعر.

وتشجع عملية اكتمال القمر الشعر على النمو إي أن الوقت ما بين مرحلة انتصاف إضاءة القمر واكتمال القمر هي الوقت المناسب لقص الشعر وتعد بالتقويم الهجري في الأيام الثالث والرابع عشر.

أفضل وقت لقص الشعر قبل أو بعد الدورة الشهرية
تعمل الدورة الشهرية بشكل مباشر وغير مباشر على التأثير على فروة الرأس والشعر حيث إنه قبل الدورة الشهرية تعمل الغدد على خفض إنتاج هرمون الإستروجين وتزيد مستوى هرمون البروجسترون والتستوستيرون مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الزيت في الغدد الجلدية مما يجعل فروة الرأس حساسة بشكل أكبر، ويحدث العكس ما بعد الدورة الشهرية إذ يرتفع إنتاج هرمون الإستروجين ويقل هرمون التستوستيرون مما يقلل إنتاج الزيت فيبدأ الشعر بالجفاف بشكل أكبر، لذا يفضل قص الشعر في الأسبوع الثاني من بعد الدورة لتوازن نسبة الدهون بالشعر وإفراز الهرمونات المساعدة في عملية نموه.

أفضل وقت لقص الشعر للتطويل
يعتمد تطويل الشعر بشكل عام على أسباب عدة منها نوع الشعر، وقَصَّة الشعر المعتمد، إلى جانب الطول المراد من عملية القص.
إذ يعمل القص على تخليص الشعر من النهايات المتقصفة التي تعمل على إضعاف الشعر وجعله خشناً.

حيث إنالشعر القصير يحتاج للاهتمام الدائم بواسطة القص من شهر حتى 6 أسابيع للمحافظة على نمط القصة والسماح لخصلات الشعر بالنمو.

ويحتاج الشعر المتوسط بوب طويل أو لوبس، أو لطول الكتف متعدد الطبقات إلى الانتظار لفترة أطول ليتم قصه، فإن أردتِ نموه بشكل أطول قليلاً يفضل قصه كل 8 إلى 12 أسبوعاً.

يحتاج الشعر الطويل فترة زمنية طويلة ليتم قصه لرقته وسهولة تكسره فيجب الانتباه للوقت المناسب للقص حيث يتم الاعتماد على قصه كل 6 إلى 8 أسابيع لمنع الشعور بالتضخم، أما الأشخاص الذين لديهم طبقات متقطعة يمكنهم تقليل هذه الفترة إلى 6 أسابيع حتى لا يبدو الشعر ملتوياً.

أفضل وقت لقص الشعر للتكثيف
قص الشعر بشكل دوري ومنتظم يعمل على إعطاء الشعر كثافة أكثر وصحة ولمعاناً أكبر، فيجب قص الشعر حوالي 1 سم كل ثمانية إلى عشرة أسابيع بواسطة مصفف الشعر. فعملية إزالة أطراف الشعر الميتة تعطي الشعر حيوية تظهر كثافة الشعر وتساعده على النمو الصحي. وبناء على ما تم ذكره سابقاً على تأثير القمر على نمو الشعر فيفضل قص الشعر في بداية اكتمال القمر عندما يضيء بالكامل ليعطيه الكثافة المرغوبة.
أفضل وقت لقص الشعر للأطفال
يعتمد قصة شعر طفلك على عوامل كثيرة أهمها كمية شعر طفلك حيث إنه هناك الكثير من الأطفال يبقون بلا شعر أو بشعر خفيف من أشهر لسنوات بعد ولادتهم، بينما يخرج البعض بشعر قوي، غير أنه يعتمد على ثقافة العائلات حيث إن هناك عائلات تعمل على قص شعر الرضيع بداية منذ ولادته وهناك عائلات تنتظر حتى 6 أشهر على الأقل عندما يبدأ الشعر في الوصول إلى العينين أو أن يصعب الحفاظ عليه نظيفاً ومرتباً. ويفضل أحياناً سؤال طبيب الأطفال عن الوقت المناسب في حال كان يعاني من أي أمراض خاصة بالبشرة حتى لا تتفاقم المشكلة.

تسعى السيدات للحصول على شعر كثيف وطويل بحيوية عبر قص الشعر بأوقات مناسبة، وهذا ما تم عرضه بهذا المقال عن الأوقات المناسبة لقص الشهر بناء على القمر وعوامل أخرى.

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