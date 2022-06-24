تتبيلة الدجاج المشوي بالفرن

مقادير تتبيلة الدجاج

- دجاجة كاملة.- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.- ثلاثة فصوص من الثوم.- ملح (حسب الرغبة).- نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.- رشة زعتر.- ملعقة كبيرة من الشمر.- ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر.- ربع ملعقة صغيرة من الكركم.- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

- ضعي الثوم المفروم مع زيت الزيتون والملح والشمر ورقائق الفلفل الأحمر والفلفل الأسود والكركم وعصير الليمون واخلطيهم جيداً، ثم اتركي الخليط جانباً.- اغسلي الدجاجة جيداً وصفيها من السوائل، وتبليها بالمكونات السابقة من الداخل والخارج، واتركيها في التتبيلة لمدة لا تقل عن ساعة.- ضعي فصوص الثوم المتبقية في تجويف الدجاجة مع شرائح الليمون والزعتر ، ثم اربطي أرجل الدجاج بالخيوط واحكمي إغلاقها جيداً، ثم ضعي الدجاجة في الفرن لمدة لا تقل 3 ساعات.- أخرجي الصينية من الفرن واتركي الدجاجة لكي تبرد قليلاً، ثم ضعيها في طبق التقديم وزينيها بشرائح الليمون المطهوة وقدميها بجانب أطباقك