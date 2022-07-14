صيحات مكياج صيف 2022

ألوان البوب البراقة على العيون، شفاه مرسومة وقليل من الغرابة. إنّها الخطوط العريضة لصيحات ماكياج صيف 2022 التي برزت في عروض الأزياء.
ورغم أن هذا النوع من الماكياج الغريب الرائج، إلا أن تطبيقه يعتمد على كمية قليلة من الماكياج.
الآيلانر المدموج
لا خوف بعد الآن من دقة رسمة الآيلانر. فمن صيحات الماكياج هذا الصيف رسم خطّ أسود فوق العين بقلم جاف ثم دمجه بظلال العيون بفرشاة صغيرة.
ظلال العيون اللامعة
الذهبي والفضي يتنافسان على المركز الأوّل مع بروز صيحة ظلال الجفون بألوان حيويّة، مثل الزهريّ، البنفسجيّ، الأزرق الفاتح.
الغلوس اللامع
يضفي الغلوس اللامع لمسة حيوية وجذابة على إطلالتك خصوصًا في مناسباتك. لا تترددي في شراء التدرجات التي تتناسب مع لون بشرتك مع قلم لتحديد رسم شفاهك.
البلاشر البرونزي
يعتبر البلاشر البرونزي من أكثر الصيحات رواجًا لهذا الموسم.