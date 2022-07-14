صيحات مكياج صيف 2022

ورغم أن هذا النوع من الماكياج الغريب الرائج، إلا أن تطبيقه يعتمد على كمية قليلة من الماكياج.لا خوف بعد الآن من دقة رسمة الآيلانر. فمن صيحات الماكياج هذا الصيف رسم خطّ أسود فوق العين بقلم جاف ثم دمجه بظلال العيون بفرشاة صغيرة.ظلال العيون اللامعةالذهبي والفضي يتنافسان على المركز الأوّل مع بروز صيحة ظلال الجفون بألوان حيويّة، مثل الزهريّ، البنفسجيّ، الأزرق الفاتح.يضفي الغلوس اللامع لمسة حيوية وجذابة على إطلالتك خصوصًا في مناسباتك. لا تترددي في شراء التدرجات التي تتناسب مع لون بشرتك مع قلم لتحديد رسم شفاهك.يعتبر البلاشر البرونزي من أكثر الصيحات رواجًا لهذا الموسم.