12 حيلة لتجديد منزلك بالطلاء

ولكن في عالم التصميمات الداخلية هناك الكثير من الحيل البسيطة والسريعة وغير المكلفة بشكل كبير لتجديد المنزل، من أبرزها الدهانات أو الطلاءات، الطريقة التي لديها القدرة على تحويل أي مكان كالجديد مرة أخرى.ويظل الطلاء الطريقة الأسرع لبث حياة جديدة في منزلك وتحديثه بألوان رائجة، أو تحويله إلى نمط آخر تماماً، مما يضفي على البيت مزيداً من التجديد والإشراق والحيوية.وبما أن الحيلة الأكثر تأثيراً على الإطلاق هي تجديد شكل الجدران الخارجية أو الداخلية بلون جديد، يستعرض التقرير التالي، مجموعة من الأفكار والحيل السهلة لتجديد منزلك بالطلاء.-إجعلي منزلك يتنفس حياة جديدة من خلال طلاء الباب الأمامي الرئيسي للبيت، حيث يُضفي الباب ذو الألوان الزاهية شعوراً كبيراً بالتجديد وإحساساً بالبهجة والإشراق لأصحاب البيت وزواره أيضاً.طلاء الأبواب الداخلية يمكنه أيضاً إضفاء مزيداً من التجديد على المنزل، باختيار لوناً مختلفاًعن لون حوائط غرفه.-قومي بتحديث جدران منزلك بألوان نابضة بالحياة، على سبيل المثال اختاري غرفة في بيتك وأطلقي عليها "غرفة الصيف" وإطليها بألوان صيفية مبهجة، مثل اللون الأصفر والأزرق والأخضر النابضة بالحياة.

-اختاري جدار معين على سبيل المثال في غرفة النوم وإطلي جزء منه بلون مختلف عن بقية الحائط (ولكن من الدرجات نفسها)، الحيلة التي تعد من أجمل طرق تجديد غرف المنزل، والتي تضفي على البيت مزيداً من التميز والعصرية.-استعيني بالطلاء لدهان أثاثاتك الخشبية مثل مجموعات الأدراج أو "البوفيهات" في غرفة المعيشة بدرجات ألوان مختلفة، على سبيل المثال من الأغمق إلى الأفتح أو اللعب بالألوان باختيار دمج الأزرق والبيج والأبيض معاً.-طلاء أبواب خزانة الملابس بظلال رقيقةمثل البيج والكريمي طريقة غير مكلفة لتحديث غرفة نومك، كما تجعلها تبدو أكبر حجماً.-من الطرق البسيطة والسهلة أيضاً لتجديد المنزل ومنحه مزيداً من البهجة والحيوية، دهن إناءات النباتات بدرجات دهانات جريئة ومبهجة مثل الأحمر والبرتقالي والفوشيا.-لتجديد المنزل ومنحه مزيداً من الإشراق، طلاء نوافذه بظلال ألوان تليق على جدران غرفه، مما يمنح المنزل لمسة رقي وفخامة.-للمسة تجديد في مطبخك، إدهني منتصف حوائطه بشريط عريض من الدهان بألوان زاهية مثل البرتقالي أو الأزرق أو الأخضر، لمنحه مزيداً من الحيوية والإشراق.-إذا كان لديكِ إطارات للصور في منزلك، فبدلاً من تغييرها، فكري في دهنها بدرجات ألوان أنيقة وزاهية، لإضفاء السطوع والفخامة والتميز لمنزلك.-جددي أثاث منزلك مثل كراسي "السفرة" والطاولات الجانبية أو هيكل السرير بطلائها بألوان مختلفة عن القديمة والمعتادة، لمنحها لمسة حيوية وبهجة.-للتجديد في سقف منزلك، يمكنكِ التخلص من اللون الأبيض المعتاد له بدهنه بلون محايد مثل الأزرق الناعم أو الرمادي لجذب العين دون مبالغة.