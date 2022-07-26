وصفة اليوم.. طريقة عمل الشاكرية السورية

لكل محبي المقبلات الشامية حضري الشاكرية السورية الشهية.





½ كيلو لحم مقطع إلى مكعبات 3

أكواب ماء 1 كيلو زبادي

3 ملاعق كبيرة نشا

1 بصلة كبيرة مقطعة إلى ارباع

3 حبة ورق غار 3

قطعة مستكة

1/3 كوب ماء

1 بيضة

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة نعناع مقطع

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود حسب الرغبة مقادير الشاكرية السورية½ كيلو لحم مقطع إلى مكعبات 3أكواب ماء 1 كيلو زبادي3 ملاعق كبيرة نشا1 بصلة كبيرة مقطعة إلى ارباع3 حبة ورق غار 3قطعة مستكة1/3 كوب ماء1 بيضة2 فص ثوم مفروم1 ملعقة صغيرة نعناع مقطعملح حسب الرغبةفلفل أسود حسب الرغبة

طريقة التحضير

تسوية اللحم

في قدر متوسط ضعي الماء على نار متوسطة وأضيفي إليه اللحم واتركيه إلى أن ينضج.

تتبيل اللحم

أضيفي البصل وورقة الغار والمستكة والملح والفلفل واتركيه إلى أن ينضج .

تذويب النشا

أذيبي النشا في 1/3 كوب الماء وضعيه على الزبادي والبيض وقلبيهم جيدا

تشويح اللحم مع الثوم

ضعي هذا الخليط على نار متوسطة مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح قوامه كثيف، ثم أضيفي القليل من المرق إلى خليط الزبادي ثم أضيفي اللحم والثوم.

تزيين وتقديم الشاكرية السورية

أضيفي إليه النعناع وزيني به الطبق عند تقديمه وبالصحة والعافية.