وصفة اليوم.. طريقة عمل الشاكرية السورية

لكل محبي المقبلات الشامية حضري الشاكرية السورية الشهية.
مقادير الشاكرية السورية
½ كيلو لحم مقطع إلى مكعبات 3
أكواب ماء 1 كيلو زبادي
3 ملاعق كبيرة نشا
1 بصلة كبيرة مقطعة إلى ارباع
3 حبة ورق غار 3
قطعة مستكة
1/3 كوب ماء
1 بيضة
2 فص ثوم مفروم
1 ملعقة صغيرة نعناع مقطع
ملح حسب الرغبة
فلفل أسود حسب الرغبة
طريقة التحضير
تسوية اللحم
في قدر متوسط ضعي الماء على نار متوسطة وأضيفي إليه اللحم واتركيه إلى أن ينضج.
تتبيل اللحم
أضيفي البصل وورقة الغار والمستكة والملح والفلفل واتركيه إلى أن ينضج .
تذويب النشا
أذيبي النشا في 1/3 كوب الماء وضعيه على الزبادي والبيض وقلبيهم جيدا
تشويح اللحم مع الثوم
ضعي هذا الخليط على نار متوسطة مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح قوامه كثيف، ثم أضيفي القليل من المرق إلى خليط الزبادي ثم أضيفي اللحم والثوم.
تزيين وتقديم الشاكرية السورية
أضيفي إليه النعناع وزيني به الطبق عند تقديمه وبالصحة والعافية.