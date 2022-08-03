تخلّصي من الرؤوس السوداء بـ3 خطوات سهلة التطبيق

اليك 3 خطوات سهلة التطبيق قبل نهاية صيف 2022 لتتخلصي من الرؤوس السوداء بشكل كامل.

فاتبعي النصائح والطرق التي تضمن لك النتيجة المطلوبة.

اختيار الغسول المناسب لبشرتك يساعدك على التخلص من الرؤوس السوداء وافرازات البشرة، لذلك قومي بفرك سطح البشرة بواسطة الغسول الذي يحتوي على مكوّنات طبيعية، وبطرف إصبعك مسّدي بشكل دائري المناطق التي تهيمن عليها هذه الرؤوس السوداء، قبل أن تقومي بتنشيف كامل مسام وجهك.ومن أبرز الخطوات للتخلص من الرؤوس السوداء، تقشير البشرة والاماكن التي تغمرها الرؤوس السوداء، وخصّصي عناية خاصة لأسفل الأنف. فبعد أن تتركي المستحضر قليلاً على سطح البشرة، قومي بطرف المنشفة الناعمة، بفرك هذه المناطق لمدة 5 دقائق، للمساعدة على إزالة الخلايا الميتة، والحصول على بشرة خالية من الشوائب.كما لا تتخلي عن خطوات تمرير كريم الترطيب القادر على حماية البشرة والمسام بحد سواء. لترطيب البشرة خصوصاً على البثور والرؤوس السوداء. فالخطوة الأهم التي تتبع التقشير هي ترطيب البشرة دون الاكثار من المستحضرات التي تسبّب الافرازات المزعجة للبشرة، لتفادي ظهور البقع الداكنة وللخلايا الميتة ولضمان الحصول على بشرة نقية وخالية من الرؤوس السوداء.