خلية ازمة ذي قار تقرر منع زيارة المراجعين للمرضى في مستشفيات المحافظة

وقال محافظ ذي قار ناظم حميد الوائلي خلال مؤتمر صحافي تابعته السومرية نيوز: إن "اجتماعاً طارئا لخلية الازمة، عقد اليوم بحضور مدير عام صحة المحافظة وقيادة العمليات وقيادة شرطة المحافظة ومدراء اقسامها والامن الوطني والمرور".واضاف انه "تقرر منع دخول المراجعين لغرض زيارة الراقدين في المستشفى العام واتخاذ اجراءات صارمة بحق المخالفين"، لافتا الى انه "تم توجيه القوات الأمنية بتطبيق اجراءات حظر التجوال حسب اعلان خلية الأزمة المركزية للحد من انتشار وباء كورونا".