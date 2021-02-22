مقتل 7 ارهابيين بضربات جوية في كركوك

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، تنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع لعصابات داعش في كركوك.

الخلية ذكرت في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان طيرؤان التحالف الدولي نفذ ثماني ضربات استهدفت مواقع داعش في وادي الشاي بمحافظة كركوك، مشيرة الى ان العملية جاءت باوامر من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي .

واضاف ، ان الضربات الجوية اسفرت عن مقتل ٧ ارهابيين من عصابات داعش ، كما اشار البيان الى العثور على حزامين ناسفين ومخازن للأسلحة والأعتدة الخفيفة في ذات المنطقة من قبل قوة مشتركة من اللواء ٤٥ بالفرقة الثامن بالجيش العراقي مع مكتب جهاز المخابرات الوطني العراقي في كركوك.