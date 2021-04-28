العراق يعلن "تسفير" الآلاف من العمالة الأجنبية

أعلنت مديرية الإقامة في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تسفير أكثر من 4 آلاف شخص من العمالة الأجنبية نتيجة مخالفتهم للقانون، فيما أكدت أن العمالة تخضع لقانون وزارة العمل.

وقال مدير الاقامة في وزارة الداخلية العميد قصي صبيح في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "عدد العمالة الأجنية المسفرة من بداية السنة الحالية ولغاية الآن بلغ 4560 شخصاً مخالفين للقانون"، مؤكداً أن "حملاتنا مستمرة في رصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم". وأضاف، أن "العمالة الأجنبية تخضع لقانون وزارة العمل من خلال تحديد النسبة بين العمالة الأجنبية والعراقية"، مبيناً أن "شروط الإقامة ومنح سمات الدخول للعمالة الاجنبية تطبق وفقا لقانون إقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017".