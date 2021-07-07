تفاصيل جديدة تخص توزيع الأراضي السكنية

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والخدمات صباح عبد اللطيف، الأربعاء، عن تفاصيل جديدة تخص مبادرة توزيع الأراضي السكنية، مؤكداً أنها تشمل جميع المحافظات.







وأضاف "لدينا 17 موقعاً لهذه المدن والجاهزة منها 8 مواقع"، مؤكداً أن "الدراسات الدولية تؤكد حاجة العراق لـ3.5 ملايين وحدة سكنية".



ولفت عبد اللطيف الى أن "المبادرة تشمل جميع محافظات العراق عدا إقليم كردستان وهناك 8 مواقع جاهزة وسيتم توزيعها قريباً جداً"، موضحاً أن "المبادرة تتضمن توزيع 8 مواقع بواقع 380 ألف وحدة سكنية لتغطية مليونين و200 ألف شخص".



وأكد أن "المساحة ستكون 200 متر مربع لكل عائلة وستكون هناك بوابة إلكترونية وكل شخص ليس لديه وحدة سكنية سيشمل بالمبادرة"، مبيناً أن "الأراضي ستوزع مجاناً وتوزيع الأراضي سيكون بأفضلية النقاط التي سيجمعها المواطن". وقال عبد اللطيف في حديث نقلته التلفزيون الرسمي، إن "مبادرة توزيع الأراضي ليست وليدة هذه الأيام ورئيس الوزراء منذ توليه المهمة كانت مسألة معالجة السكن من أولوياته"، مشيراً الى "تكليف وزارة الإسكان بإعداد دراسات لبناء المدن الجديدة".وأضاف "لدينا 17 موقعاً لهذه المدن والجاهزة منها 8 مواقع"، مؤكداً أن "الدراسات الدولية تؤكد حاجة العراق لـ3.5 ملايين وحدة سكنية".ولفت عبد اللطيف الى أن "المبادرة تشمل جميع محافظات العراق عدا إقليم كردستان وهناك 8 مواقع جاهزة وسيتم توزيعها قريباً جداً"، موضحاً أن "المبادرة تتضمن توزيع 8 مواقع بواقع 380 ألف وحدة سكنية لتغطية مليونين و200 ألف شخص".وأكد أن "المساحة ستكون 200 متر مربع لكل عائلة وستكون هناك بوابة إلكترونية وكل شخص ليس لديه وحدة سكنية سيشمل بالمبادرة"، مبيناً أن "الأراضي ستوزع مجاناً وتوزيع الأراضي سيكون بأفضلية النقاط التي سيجمعها المواطن".

وتابع عبد اللطيف أن "الأراضي المخصصة في بغداد ستوزع في منطقتي النهروان وأبو غريب"، مشيراً الى أن "التقديم على الأراضي سيفتح خلال 10 أيام".

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قبل أيام، عن عزم الحكومة توزيع أكثر من 500 ألف قطعة أرض سكنية بين جميع الشرائح.