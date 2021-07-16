المرور تكشف تفاصيل خطة رئيس الوزراء لتقليل الازدحامات في بغداد

وقال مدير إعلام وعلاقات المرور العامة، العميد حيدر كريم، في حديث للوكالة الرسمية تابعته السومرية نيوز، إن "الخطة التي أطلقت من قبل رئيس مجلس الوزراء هي مبادرة لتقليل الأرصفة والجزرات الوسطية"، لافتاً إلى ان "هناك جزرات ذات مساحات كبيرة إضافة إلى الساحات الموجودة التي سيتم تقليلها".وأضاف كريم، أن "عملية تقليل مساحة الجزرات الوسطية ستتم من خلال التنسيق بين مديرية المرور العامة وأمانة بغداد والطرق والجسور ومكتب رئيس الوزراء"، مؤكداً ان "الخطة لن تحدد في منطقة معينة بل في جميع شوارع وساحات بغداد".واشار إلى أن "مديرية المرور العامة ضمن لجان مشتركة لإعطاء المقترحات وسبل معالجة المشاكل"، مبينا أن "المديرية أكدت على التفاوت في الدوام الرسمي وتشجيع النقل الجماعي بأنه سيسهم في تقليل الكثافة المرورية".وكان مدير المرور العامة، اللواء طارق إسماعيل، أعلن في في وقت سابق عن خطة تتضمن ثلاثة محاور لتخفيف الزخم المروري في العاصمة بغداد، أولها تحويل الجزرات الوسطية والساحات العامة مثل ساحة النسور والفتح والامامين الحسنين (ع)، وثانيها اختصار الجزرات الوسطية، وثالثاً اختصار الكيرفات التي تسهل انسيابية السير نحو الاتجاه اليمين، فيما أكد أن كل ذلك سوف يخفف من وطأة الزخم المروري.