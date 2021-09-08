بالفيديو: عمال غسل السيارات يصارعون للحصول على لقمة العيش

بمرشة مائية وقطعتين قماش واخرى اسفنجية يستحصل الكسبة من بينهم خريجون هنا على قوتهم اليومي فمجابهة الفقر والبطالة بات يحتاج للعمل باي مكان من اجل لقمة العيش.ورغم هذا كله يقول الكسبة بان دائرة البلدية تحاربهم بشتى الطرق، حيث يبتزهم بعض افرادها بمبالغ مالية تقدر اسبوعيا بمئة الف دينار للفرد الواحد والا فلا عمل هنا.وتعيش الطبقة الفقيرة داخل العراق صراعا يوميا مع الفقر فبين رغيف الخبز وتكاليف الايجار والكهرباء تتراكم الهموم لترسم صورة مستقبل يبدو انه ملئ بالمشقة والعناء.