أكتشاف معبد لأشهر ملوك السومريين والعثور على 800 قطعة أثرية في العراق

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمدير عام الدائرة لزيارة البعثات الاجنبية العاملة في حقول التنقيب في الناصرية.واشار شلغم الى ان الجولة شملت الاطلاع على اعمال لبعثتي المتحف البريطاني في مدينة كرسو السومرية (تلو)في قضاء النصر حيث بعث المتحف البريطاني برئاسة الدكتور إسباستيان مطلعا على أكتشاف البعثة لمعبد الأينينو الخاص بالأمير كوديا وأيضا متابعة أعمال الصيانة والترميم لأقدم جسر في العالم وبالأساليب العلمية للصيانة وتمت متابعة المتدربيين الاثاريين من الهيأة العامة للاثار والتراث مع البعثة.كما اطلع شلغم على اعمال البعثة البريطانية في مدينة كرسو موقع تل كبيبة في قضاء الرفاعي لمتابعة عمل بعثة المتحف البريطاني برئاسة الدكتور سنجل والموقع يعود للعصور الساسانية والأسلامية الأموية وقام الدكتور سنجل بشرح وافي لكافة تفاصيل عمل البعثة.وفي ذات السياق، أعلن شلغم اكتشاف ٨٠٠ قطعة اثرية تعود لعصور مختلفة من قبل البعثة التنقيبية في تلو بالناصرية.واوضح شلغم، ان البعثة البريطانية العاملة في موقع تلو الاثري عثرت على اكثر من ٨٠٠ قطعة اثرية تعود لعصور تاريخية مختلفة مثل عصر فجر السلالات ولكش واور الثالثة.واشار شلغم الى ان القطع الاثرية التي عثر عليها تمثل دمى واواني فخارية وحلي ورقم طينية مختلفة.واكد شلغم ان البعثة البريطانية مع اثاريين عراقيين وجدت اكتشافات مهمة في عملها التنقيبي في موقع تلو سيعلن عن نتائجها قريبا بعد انتهاء الموسم التنقيبي لها.