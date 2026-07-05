نصف مليار دولار في الحقائب.. سند يكشف هروب "إقتصادية الوكيل الموقوف" وشقيقه لفرنسا

وقال سند في منشور على منصة " ": إن المسؤول عن " التابعة للوكيل الموقوف" أقدم على الهروب خارج متوجهاً إلى برفقة شقيقه، مبيناً أن بحوزتهما مبالغ مالية ضخمة مهربة تُقدر بنحو نصف مليار دولار أميركي.وأكد الوزير أن رئيس ، علي فالح ، يصرُّ على ملاحقتهما قضائياً وقانونياً عبر القنوات الدولية لاستردادهما والأموال المهربة.وفي السياق ذاته، نقلت فضائية "العربية" عن مصادر مطلعة الهوية الصريحة للشقيقين الهاربين، مؤكدة أن القضاء العراقي أصدر بالفعل مذكرة قبض دولية (إنتربول) بحق كل من: "حسن الكردي" و"محمد الكردي" على خلفية ما يُعرف بـ"قضية ".وأوضحت المصادر أن الأخوين "الكردي" كانا خارج العراق إبان عملية اعتقال المتهم الآخر في القضية " "، مبينة أن "حسن الكردي" يعد من أهم الشخصيات المطلوبة حالياً، كونه كان مسؤولاً مباشراً عن إدارة ملف "العمولات" في عقود المصافي، وقد نجح في تهريب ملايين الدولارات عبر شبكة مالية معقدة تنشط خارج البلاد.