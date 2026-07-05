التربية تقر شمول السادس الابتدائي والثالث المتوسط بنظام الإعادة

– محليات



أصدرت ، اليوم الأحد، قراراً تنظيمياً جديداً يصب في مصلحة الطلبة، حيث قررت للتقويم والامتحانات شمول تلاميذ الصف السادس الابتدائي وطلبة الصف الثالث المتوسط بنظام "الإعادة" للعام الدراسي الحالي.

وبحسب بيان رسمي للوزارة، فإن هذا القرار يتيح للطلبة الراسبين في امتحانات "الدور الأول" فرصة ذهبية لأداء امتحانات "الدور الثاني"، وذلك بغض النظر عن عدد المواد الدراسية التي رسبوا فيها.



وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى القرارات الأخيرة لهيئة الرأي في الوزارة، مشددة على أن العمل بهذا النظام سيكون "حصراً" للعام الدراسي (2025-2026)، ولا يشمل الأعوام الدراسية السابقة أو اللاحقة، مما يتطلب من الطلبة المشمولين استغلال هذه الفرصة الاستثنائية.