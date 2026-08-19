السوداني والياسري يبحثان سبل تنشيط الفرص الاستثمارية في البلاد

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني، ورد لـ ، ان "رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية، ، استقبل، رئيس ، ، وبحث معه سبل تنشيط الفرص الاستثمارية في البلاد، لما تمثله من ركيزة أساسية لديمومة الإعمار والتنمية".‏وأكد أن "استقطاب الاستثمارات يعد رافداً مهماً لتوفير فرص العمل وتحقيق التطور وتعزيز قدرة البلاد على التنمية ودعم ".‏وأشار إلى "أهمية الشراكة مع القطاع الخاص"، مؤكداً أن "ائتلاف الإعمار والتنمية سيكون داعماً، عبر كتلته النيابية، للتشريعات التي تسهّل الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالتوازي مع توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة".‏من جانبه، أكد أن "الهيئة ستعمل على وضع خطة متكاملة لجذب الاستثمارات ومنح الإجازات الاستثمارية ذات الجدوى، بما يعزز مكانة الاقتصاد الوطني"، مشيراً إلى أن "الهيئة بصدد إجراء مراجعة شاملة لإعادة ترتيب أولويات الاستثمار، بما يسهم في خلق فرص العمل وتقوية الاقتصاد".