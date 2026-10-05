الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها المباشرة إلى إيران الخميس المقبل

وقالت إدارة الشركة في بيان، إن خطة التشغيل الجديدة ستتضمن تسيير رحلات يومية منتظمة بين ومطارات مشهد وطهران وأصفهان.وأوضحت أن استئناف الرحلات يأتي بهدف تعزيز انسيابية حركة المسافرين وتوفير خيارات نقل جوي منتظمة بين والمدن الإيرانية.وأضافت أن إعادة تشغيل الرحلات تأتي ضمن جهود لإعادة تفعيل حركة النقل الجوي وتعزيز الربط الجوي بين العراق ومختلف الوجهات الإقليمية.