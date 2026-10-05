أمهات لأطفال كويتيين ومصير مجهول.. عراقيات في الكويت يواجهن أزمة إنسانية

وقال المكتب في بيان، إنه يطالب الجهات المعنية بالاستجابة لما وصفها بـ"الأوضاع الإنسانية القاهرة" التي تعيشها عشرات النساء البصريات والعراقيات، ممن سُحبت منهن الجنسية بعد أن كن يحملنها ومتزوجات من مواطنين كويتيين.وأضاف أن النساء المعنيات كن قد حصلن على الجنسية الكويتية بعد طلب السلطات الكويتية منهن التخلي عن الجنسية العراقية كشرط للارتباط بمواطنين كويتيين.وطالب وزارتي الخارجية والداخلية وحكومة المحلية بـ"رفع الترقين عن الوثائق العراقية" للنساء المعنيات، بما يتيح لهن الحصول على الإقامة في ، مشيراً إلى أن بعضهن حاضنات لأطفال كويتيين.وأشار المكتب إلى أن القيود المفروضة عليهن في الكويت تحول دون تمكنهن من مراجعة الأطباء وتلبية احتياجاتهن الأساسية، داعياً الجهات المعنية إلى التحرك لمعالجة أوضاعهن الإنسانية والقانونية.