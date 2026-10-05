بعد توقف لأكثر من 50 عاماً.. الخط البحري العراقي يستعد للعودة إلى الخليج

وذكرت الوزارة في بيان، أن أولى رحلات الخط البحري العراقي من المقرر أن تنطلق في 15 تشرين الأول الحالي، من ميناء جبل علي في باتجاه ميناء في .وأضافت أن استئناف النشاط يأتي ضمن خطط الوزارة لتفعيل النواقل الوطنية وتعزيز دورها في حركة النقل والتجارة، فضلاً عن دعم حركة نقل البضائع عبر الموانئ العراقية وتعزيز التجارة مع دول المنطقة.وأشارت إلى أن عودة الخط البحري العراقي تهدف إلى زيادة حضور في خطوط الإقليمية، وتفعيل قدراته التشغيلية بما ينسجم مع توجهات الوزارة في تطوير منظومة النقل.ولفتت الوزارة إلى أن آخر رحلات سفن الشحن العراقية في المنطقة تعود إلى منتصف ستينيات الماضي، مبينة أن استئناف نشاط الخط البحري يمثل خطوة لإعادة تفعيل الناقلات الوطنية وتطوير قطاع النقل البحري العراقي.