حريق داخل مقر للجمعيات الفلاحية في النهروان.. فتح تحقيق لمعرفة الأسباب

– محليات



تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الاثنين، من السيطرة على حادث حريق اندلع داخل خشبية تستخدم مخزناً لحفظ الأضابير، ضمن جملون يعود إلى للجمعيات الفلاحية في منطقة التابعة لقضاء النهروان.





وأضافت أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.

وذكرت مصادر، أن الحريق أدى إلى احتراق بالكامل، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى بقية أجزاء الجملون.وأضافت أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.