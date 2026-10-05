مذكرات من الكويت وطعون من 3 دول.. خارطة المجالات البحرية العراقية تعود للواجهة (وثيقة)

وطالب ، في وثيقة رسمية، بإعلام بالإجراءات المتخذة حيال مذكرات الاحتجاج التي قدمتها بعض دول المنطقة إلى والمودعة لديها، والتي تتضمن طعوناً بخارطة المجالات البحرية التي أودعها لدى بموجب رقم (266) لسنة 2025.وبحسب الوثيقة، قدمت ثلاث مذكرات احتجاج خلال الفترة الماضية، فيما قدمت وإيران والبحرين مذكرات طعن خلال الأشهر السبعة الماضية.وشدد الخفاجي على أهمية تقديم مذكرات اعتراض وطعن مضادة بصورة عاجلة وإيداعها رسمياً لدى الأمم المتحدة، بهدف المحافظة على حقوق العراق السيادية وتعزيز موقفه القانوني في هذا الملف.ودعا وزارة الخارجية إلى الاطلاع على الموضوع وإعلام مجلس النواب بالإجراءات التي اتخذتها بهذا الشأن بالسرعة الممكنة.