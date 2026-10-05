الحبس 3 سنوات بحق مدير المصرف الزراعي السابق في حديثة

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أصدرت محكمة ، اليوم الاثنين، حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدير السابق في حديثة، عن جريمة الإضرار المتعمد بالمال العام.



وذكر إعلام القضاء في بيان أن "المدان أقدم على صرف مبالغ مالية لمعاملات مزورة خلافاً للضوابط والتعليمات، بالإضافة إلى تسببه في فقدان 86 إضبارة مصرفية".



وأضاف أن الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.