طقس العراق.. أمطار وعواصف رعدية خلال هذا الاسبوع

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "التوقعات تشير إلى طقس صحو في عموم المناطق اليوم، مع بقاء درجات الحرارة على ما كانت عليه يوم أمس الأحد".وأضافت، "وتشير التوقعات أيضاً إلى تساقط أمطار خفيفة في أماكن متفرقة من المنطقة الوسطى من البلاد يوم غد الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة الشمالية طقساً صحواً مع بعض الغيوم دون تساقط أمطار فيها، على العكس من المناطق الجنوبية، حيث ستشهد طقساً غائماً بشكل جزئي ليتحول إلى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة خلال الليل".