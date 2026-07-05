مصرع طباخ ايراني الجنسية اثر سقوط غطاء خزان عليه في منطقة النهروان ببغداد

وقال المصدر لـ ان "غطاء خزان تكرير المواد المتاكسدة (النفط الخام) كبير الحجم طار في احد معامل الاسفلت نتيجة الحرارة والضغط ضمن قضاء النهروان ببغداد، ما اسفر عن طباخ ايراني الجنسية نتيجة تعرضه الى حادث سقوط الغطاء على الكرفان المجاور للمعمل".واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث".