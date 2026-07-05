مصرع عامل نتيجة تعرضه الى صعقة كهربائية شرقي بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "عاملا لقي مصرعه نتيجة تعرضه الى صعقة كهربائية اثناء العمل داخل احد المنازل ضمن شرقي العاصمة".واضاف ان "قوة امنية وصلت مكان الحادث وتحفظت على صاحب الدار وفق الاجراءات الاصولية".