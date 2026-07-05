لجان رقابية تتحرك.. 5 ملايين دينار عقوبة للمولدات المخالفة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
06:30 AM
الى
07:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الزيدي يدعو المواطنين للإخبار عن "أموال الفساد" ويوجه بنسبة للمخبرين
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-569036-639188347185165753.jpg
لجان رقابية تتحرك.. 5 ملايين دينار عقوبة للمولدات المخالفة
محليات
2026-07-05 | 03:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
331 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
أطلق
مجلس محافظة بغداد
حملة رقابية موسعة ومشددة لمتابعة مدى التزام أصحاب المولدات الأهلية والحكومية بالتسعيرة الرسمية المقررة لشهر تموز الحالي، مؤكدا فرض غرامة بحق المخالفين، تصل إلى خمسة ملايين دينار.
وقال رئيس
لجنة النفط
والطاقة علي طالب الزركاني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
: أن "اللجنة قررت تخفيض سعر تشغيل الأمبير للمولدات خلال شهر تموز الحالي، ليكون عشرة آلاف دينار، بدلاً من 12 ألفا التي كانت قد اعتمدت في وقت سابق".
وأرجع التخفيض الحاصل بسعر الأمبير، إلى "تخصيص
مجلس الوزراء
، حصة وقودية مجانية تبلغ 45 لتراً لكل (KV)، لشهري تموز وآب، نظراً للارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مبيناً أن تعليمات المجلس اشترطت ألا تقل مدة تشغيل المولدات عن 20 ساعة يومياً بالتناوب مع ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية".
وكشف الزركاني عن "إطلاق المجلس حملة ميدانية موسعة بمشاركة لجان المجلس كافة والتنسيق المشترك مع القوات الأمنية المحلية لمتابعة مدى التزام أصحاب المولدات بتعليمات تسعيرة الأمبير المقررة، كما تم تشكيل فريقين الأول في جانب
الكرخ
والآخر في
الرصافة
، لرصد المخالفات ومحاسبة رؤساء الوحدات الإدارية ولجان الطاقة في حال إهمال الشكاوى الواردة لها بهذا المجال".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
حملة كبرى على اصحاب المولدات ببغداد.. عقوبات للمخالفين
04:09 | 2026-04-14
تحرك رقابي واسع لمنع الغش في محطات تعبئة الوقود
03:51 | 2026-06-09
النزاهة: 157 عملية رقابية أسفرت عن ضبط 59 متهماً خلال حزيران
04:21 | 2026-07-05
تحرك لتطبيق نظام ذكي يدير ملف المولدات الأهلية
03:22 | 2026-05-11
المولدات
العراق
تخفيض
مجلس محافظة بغداد
السومرية نيوز
مجلس الوزراء
محافظة بغداد
سومرية نيوز
لجنة النفط
السومرية
مجلس الو
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يتراجع من أعلى مستوياته في نحو 13 شهراً
اقتصاد
29.13%
12:42 | 2026-07-03
الدولار يتراجع من أعلى مستوياته في نحو 13 شهراً
12:42 | 2026-07-03
محافظ بغداد يوجّه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل
محليات
27.86%
14:42 | 2026-07-03
محافظ بغداد يوجّه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل
14:42 | 2026-07-03
مع بداية الأسبوع.. أسعار الدولار تعود لوضعها السابق في العراق
اقتصاد
21.63%
03:48 | 2026-07-04
مع بداية الأسبوع.. أسعار الدولار تعود لوضعها السابق في العراق
03:48 | 2026-07-04
نقابة مولدات العراق تتوعد بقطع الخط الذهبي لجميع المولدات اعتبارا من الاثنين
محليات
21.38%
07:10 | 2026-07-04
نقابة مولدات العراق تتوعد بقطع الخط الذهبي لجميع المولدات اعتبارا من الاثنين
07:10 | 2026-07-04
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
الباب الشرقي - الحلقة ٧٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-05
ناس وناس
الباب الشرقي - الحلقة ٧٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-04
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
الطريق الى الكأس
مقاعد الدور ثمن النهائي لكأس العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٤ | 2026
15:00 | 2026-07-02
الطريق الى الكأس
مقاعد الدور ثمن النهائي لكأس العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٤ | 2026
15:00 | 2026-07-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-02
Live Talk
الوعي الاجتماعي أساس بناء مجتمع أكثر تماسك - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-02
Live Talk
الوعي الاجتماعي أساس بناء مجتمع أكثر تماسك - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-02
مايك السومرية
الفنان باسل العزيز - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٥ | season 2
16:15 | 2026-07-01
مايك السومرية
الفنان باسل العزيز - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٥ | season 2
16:15 | 2026-07-01
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
الباب الشرقي - الحلقة ٧٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-05
ناس وناس
الباب الشرقي - الحلقة ٧٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-04
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
الطريق الى الكأس
مقاعد الدور ثمن النهائي لكأس العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٤ | 2026
15:00 | 2026-07-02
الطريق الى الكأس
مقاعد الدور ثمن النهائي لكأس العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٤ | 2026
15:00 | 2026-07-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-02
Live Talk
الوعي الاجتماعي أساس بناء مجتمع أكثر تماسك - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-02
Live Talk
الوعي الاجتماعي أساس بناء مجتمع أكثر تماسك - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-02
مايك السومرية
الفنان باسل العزيز - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٥ | season 2
16:15 | 2026-07-01
مايك السومرية
الفنان باسل العزيز - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٥ | season 2
16:15 | 2026-07-01
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
اخترنا لك
النزاهة تقترح حلولاً لتجاوز أزمة الطاقة الكهربائية
05:46 | 2026-07-05
حملة جديدة مرتقبة لرفع الحصانة عن نواب متهمين بالفساد
05:38 | 2026-07-05
حريق يطال كرفاناً تابعاً للحشد في الجادرية.. وإصابة شخص باختناق
04:59 | 2026-07-05
النزاهة: 157 عملية رقابية أسفرت عن ضبط 59 متهماً خلال حزيران
04:21 | 2026-07-05
محافظة جديدة تعطل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس المقبلين
04:10 | 2026-07-05
حزمة آليات جديدة تخص المواد المستوردة الى العراق
04:05 | 2026-07-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.