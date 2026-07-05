حملة جديدة مرتقبة لرفع الحصانة عن نواب متهمين بالفساد

وقالت السدخان في تصريح للسومرية نيوز إن "الحكومة ستواصل صولة الفجر في مرحلة ثانية ستشمل أسماء جديدة من المتهمين بملفات فساد"، مشيرة إلى "ضرورة أن تشمل الحملة كبار المتهمين بملفات الفساد، ولا تقتصر على الأسماء الصغيرة".وأضافت أن "الشعب العراقي يتطلع إلى محاسبة ما يُسمى بـ(حيتان الفساد) السارقين لمليارات الدولارات"، لافتة إلى أن "مبدأ التسوية سيسهل الأمر على السارقين في المستقبل، ويضمن عدم المحاسبة بعد سرقة المال العام".ولاقت "صولة الفجر" التي أطلقتها الحكومة الحالية ترحيبا شعبيا وسياسيا، بعد اعتقال شخصيات تنفيذية ونواب في البرلمان متهمين بملفات فساد، ويجري التحقيق معهم حاليا.